МО: Азербайджан приостанавливает «антитеррористические» мероприятия в Карабахе

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что достигнута договорённость о приостановлении «антитеррористических» мероприятий в Нагорном Карабахе 20 сентября в 13:00 (12:00 мск).

Об этом пишет ТАСС.

«Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учётом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договорённость о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 (12:00 мск. — RT)», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.