МО: Азербайджан приостанавливает «антитеррористические» мероприятия в Карабахе
- AFP
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Об этом пишет ТАСС.
«Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учётом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договорённость о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 (12:00 мск. — RT)», — сказано в заявлении ведомства.
Ранее стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.