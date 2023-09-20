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МО: Азербайджан приостанавливает «антитеррористические» мероприятия в Карабахе

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В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что достигнута договорённость о приостановлении «антитеррористических» мероприятий в Нагорном Карабахе 20 сентября в 13:00 (12:00 мск).
МО: Азербайджан приостанавливает «антитеррористические» мероприятия в Карабахе
  • AFP
  • © Azerbaijani Defence Ministry

Об этом пишет ТАСС.

«Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учётом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договорённость о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 (12:00 мск. — RT)», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.

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