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В Нагорном Карабахе заявили о договорённости по прекращению огня

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При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.
В Нагорном Карабахе заявили о договорённости по прекращению огня
  • AFP
  • © Karen MINASYAN

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на заявление единого информационного центра непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Отмечается, что достигнуто в том числе соглашение о расформировании и полном разоружении вооружённых формирований армии Нагорного Карабаха и выводе оставшихся подразделений ВС Армении из зоны развёртывания российских миротворцев.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы эвакуировали более 2 тыс. жителей Карабаха. Всех жителей обеспечили местами для временного проживания и горячим питанием. Также российские военные медики оказали помощь жителям, получившим ранения.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. 

МИД России призвал безотлагательно вернуться к выполнению трёхсторонних договорённостей России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху и остановить вооружённое противостояние.

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