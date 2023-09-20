В Нагорном Карабахе заявили о договорённости по прекращению огня

При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на заявление единого информационного центра непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Отмечается, что достигнуто в том числе соглашение о расформировании и полном разоружении вооружённых формирований армии Нагорного Карабаха и выводе оставшихся подразделений ВС Армении из зоны развёртывания российских миротворцев.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы эвакуировали более 2 тыс. жителей Карабаха. Всех жителей обеспечили местами для временного проживания и горячим питанием. Также российские военные медики оказали помощь жителям, получившим ранения.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя.

МИД России призвал безотлагательно вернуться к выполнению трёхсторонних договорённостей России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху и остановить вооружённое противостояние.