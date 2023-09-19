МО Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических» мероприятий в Карабахе
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Об этом сообщило Минобороны республики.
«В регионе начаты антитеррористические мероприятия местного характера в целях обеспечения и восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики», — говорится в заявлении.
Минобороны заявило, что проинформировало о проводимых мероприятиях командование российских миротворцев и руководство мониторингового центра.
При этом, как сообщает 1in.am, в Минобороны Армении назвали недостоверными заявления азербайджанской стороны о нарушении режима прекращения огня армянскими военными в Карабахе.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил Москве, Еревану и Баку на уровне глав стран провести четырёхстороннюю встречу по проблеме Нагорного Карабаха.