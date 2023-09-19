Узнать больше

МО Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических» мероприятий в Карабахе

Короткая ссылка
Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя.
МО Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических» мероприятий в Карабахе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило Минобороны республики.

«В регионе начаты антитеррористические мероприятия местного характера в целях обеспечения и восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики», — говорится в заявлении.

Минобороны заявило, что проинформировало о проводимых мероприятиях командование российских миротворцев и руководство мониторингового центра.

При этом, как сообщает 1in.am, в Минобороны Армении назвали недостоверными заявления азербайджанской стороны о нарушении режима прекращения огня армянскими военными в Карабахе.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил Москве, Еревану и Баку на уровне глав стран провести четырёхстороннюю встречу по проблеме Нагорного Карабаха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить