МО Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических» мероприятий в Карабахе

Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя.

Об этом сообщило Минобороны республики.

«В регионе начаты антитеррористические мероприятия местного характера в целях обеспечения и восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики», — говорится в заявлении.

Минобороны заявило, что проинформировало о проводимых мероприятиях командование российских миротворцев и руководство мониторингового центра.

При этом, как сообщает 1in.am, в Минобороны Армении назвали недостоверными заявления азербайджанской стороны о нарушении режима прекращения огня армянскими военными в Карабахе.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил Москве, Еревану и Баку на уровне глав стран провести четырёхстороннюю встречу по проблеме Нагорного Карабаха.