Эрдоган предложил России, Азербайджану и Армении провести встречу по Карабаху

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил Москве, Еревану и Баку на уровне глав стран провести четырёхстороннюю встречу по проблеме Нагорного Карабаха.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Стамбуле, передаёт ТАСС.

По его словам, сейчас в приоритете проведение переговоров в трёхстороннем формате, как планировалось, однако Анкара предлагает встретиться и в четырёхстороннем формате.

«Передали такое предложение. То есть это я сам, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Я сказал, давайте встретимся, обсудим вместе шаги, которые надо сделать», — сообщил Эрдоган.

Президент добавил, что пока что Турция не получила ни позитивного, ни негативного ответа на его предложение.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена тем, что напряжённость в отношениях между Ереваном и Баку не спадает.