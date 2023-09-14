Песков: Россия обеспокоена, что напряжённость между Ереваном и Баку не спадает
- РИА Новости
«Мы обеспокоены тем, что напряжённость не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту», — подчеркнул он.
Песков отметил, что Россия продолжает оставаться надёжным гарантом безопасности в регионе, а также добавил, что контакты Москвы с Ереваном и Баку продолжатся.
Ранее в армянском МИД заявили, что Армения предложила Азербайджану зеркально отвести военных от границы на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года.