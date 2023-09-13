В МИД Армении предложили Азербайджану отвести военных на основании карт 1975 года

Армения предложила Азербайджану зеркально отвести военных от границы на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года. Об этом сообщили в армянском МИД.

«Вооружённые силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения», — говорится в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что для установления стабильности и мира в регионе необходимо осуществить зеркальный отвод войск на основании карт Генштаба СССР 1975 года.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности провести экстренные обсуждения с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым для деэскалации ситуации на границе.