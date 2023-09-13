В МИД Армении предложили Азербайджану отвести военных на основании карт 1975 года
- РИА Новости
«Вооружённые силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения», — говорится в заявлении.
Дипломаты подчеркнули, что для установления стабильности и мира в регионе необходимо осуществить зеркальный отвод войск на основании карт Генштаба СССР 1975 года.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности провести экстренные обсуждения с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым для деэскалации ситуации на границе.