Пашинян выразил готовность к переговорам с Алиевым для деэскалации на границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности провести экстренные обсуждения с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым для деэскалации ситуации на границе.

Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Уточняется, что Пашинян заявил об этом во время телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

«Премьер-министр Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряжённости», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности в Карабахе и не планирует сворачивать свою миссию.

Также заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что российская сторона по-прежнему предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ.