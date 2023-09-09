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Пашинян выразил готовность к переговорам с Алиевым для деэскалации на границе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности провести экстренные обсуждения с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым для деэскалации ситуации на границе.
Пашинян выразил готовность к переговорам с Алиевым для деэскалации на границе
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Уточняется, что Пашинян заявил об этом во время телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

«Премьер-министр Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряжённости», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности в Карабахе и не планирует сворачивать свою миссию.

Также заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что российская сторона по-прежнему предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ.

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