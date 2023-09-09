Пашинян выразил готовность к переговорам с Алиевым для деэскалации на границе
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.
Уточняется, что Пашинян заявил об этом во время телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
«Премьер-министр Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряжённости», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности в Карабахе и не планирует сворачивать свою миссию.
Также заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что российская сторона по-прежнему предлагает развернуть на армяно-азербайджанской границе мониторинговую миссию ОДКБ.