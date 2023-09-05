Песков заявил, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности в Карабахе

Россия продолжит играть роль гаранта безопасности в Карабахе и не планирует сворачивать свою миссию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Россия якобы уходит из региона и не выполняет возложенную на миротворцев миссию.

«Россия продолжает играть последовательную, очень важную роль в стабилизации обстановки и деконфликтингу в этом регионе. И мы будем продолжать играть эту роль... Ниоткуда Россия не уходит и не собирается уходить», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул важность приверженности заключённым трёхсторонним договорённостям.

24 августа премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Армению.

Он заявил, что Россия предлагает Армении ускорить работу по совместным инвестиционным проектам, а также расширить использование национальных валют в торговле.