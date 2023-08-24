Мишустин заявил, что Россия предлагает Армении ускорить инвестпроекты

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предлагает Армении ускорить работу по совместным инвестиционным проектам, а также расширить использование национальных валют в торговле.

«Мы предлагаем ускорить работу по всем нашим совместным направлениям в области инвестиционных проектов и в области экономического развития», — цитирует слова премьера РИА Новости.

Уточняется, что встреча Мишустина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном проходит в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета.

Ранее стало известно, что Мишустин прибыл в Армению.

Также сообщалось, что в Ереване 24 августа состоится внеочередное заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).