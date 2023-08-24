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Мишустин заявил, что Россия предлагает Армении ускорить инвестпроекты

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предлагает Армении ускорить работу по совместным инвестиционным проектам, а также расширить использование национальных валют в торговле.
Мишустин заявил, что Россия предлагает Армении ускорить инвестпроекты
  • РИА Новости

«Мы предлагаем ускорить работу по всем нашим совместным направлениям в области инвестиционных проектов и в области экономического развития», — цитирует слова премьера РИА Новости.

Уточняется, что встреча Мишустина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном проходит в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета.

Ранее стало известно, что Мишустин прибыл в Армению.

Также сообщалось, что в Ереване 24 августа состоится внеочередное заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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