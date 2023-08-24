Мишустин заявил, что Россия предлагает Армении ускорить инвестпроекты
- РИА Новости
«Мы предлагаем ускорить работу по всем нашим совместным направлениям в области инвестиционных проектов и в области экономического развития», — цитирует слова премьера РИА Новости.
Уточняется, что встреча Мишустина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном проходит в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета.
Ранее стало известно, что Мишустин прибыл в Армению.
Также сообщалось, что в Ереване 24 августа состоится внеочередное заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).