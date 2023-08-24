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Премьер России Мишустин прибыл в Армению

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Армению.
Премьер России Мишустин прибыл в Армению
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба российского правительства в Telegram.

Уточняется, что главу российского правительства у трапа самолёта встретили вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин и глава службы госпротокола внешнеполитического ведомства страны Гагик Ваноян.

Ранее сообщалось, что в Ереване 24 августа состоится внеочередное заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Также Мишустин заявил, что, несмотря на давление со стороны Запада, Евразийский экономический союз эффективно развивается.

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