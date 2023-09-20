Москва призывает вернуться к выполнению трёхсторонних договорённостей по Карабаху

Москва призывает безотлагательно вернуться к выполнению трёхсторонних договорённостей России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху и остановить вооружённое противостояние.

Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Сейчас главное — безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трёхсторонних договорённостей на высшем уровне 2020—2022 гг.», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в МИД России призвали остановить вооружённое противостояние и сделать всё возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха.

Также в МИД России сообщили, что российские миротворцы оказывают помощь гражданскому населению Карабаха.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Как сообщили в Баку, военные применили высокоточное оружие для удара по позициям и военным объектам Вооружённых сил Армении в Карабахе.

В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.