Москва призывает вернуться к выполнению трёхсторонних договорённостей по Карабаху
Об этом говорится в заявлении МИД России.
«Сейчас главное — безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трёхсторонних договорённостей на высшем уровне 2020—2022 гг.», — отметили в ведомстве.
Кроме того, в МИД России призвали остановить вооружённое противостояние и сделать всё возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха.
Также в МИД России сообщили, что российские миротворцы оказывают помощь гражданскому населению Карабаха.
19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Как сообщили в Баку, военные применили высокоточное оружие для удара по позициям и военным объектам Вооружённых сил Армении в Карабахе.
В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.