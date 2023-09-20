МИД: российские миротворцы оказывают помощь гражданскому населению Карабаха

В МИД России заявили, что российский миротворческий контингент в данное время оказывает помощь гражданскому населению и занимается эвакуацией.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Кроме того, МИД России призвал конфликтующие в Карабахе стороны немедленно прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданских.

Ранее сообщалось, что Россия работает над возвращением конфликта в Карабахе в русло дипломатии.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Как сообщили в Баку, военные применили высокоточное оружие для удара по позициям и военным объектам Вооружённых сил Армении в Карабахе.

В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.