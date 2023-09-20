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Российские миротворцы эвакуировали более 2 тысяч жителей Карабаха

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Российские миротворцы эвакуировали более 2 тыс. мирных жителей Карабаха. Об этом проинформировало Минобороны России.

Отмечается, что в том числе эвакуированы 1049 детей.

Всех жителей обеспечили местами для временного проживания и горячим питанием. 

Также российские военные медики оказали помощь жителям, получившим ранения.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. 

В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.

В МИД России заявили, что российский миротворческий контингент оказывает помощь гражданскому населению и занимается эвакуацией.

В Кремле отмечали, что Россия работает над возвращением конфликта в Карабахе в русло дипломатии.

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