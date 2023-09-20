Российские миротворцы эвакуировали более 2 тысяч жителей Карабаха
Отмечается, что в том числе эвакуированы 1049 детей.
Всех жителей обеспечили местами для временного проживания и горячим питанием.
Также российские военные медики оказали помощь жителям, получившим ранения.
19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя.
В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.
В МИД России заявили, что российский миротворческий контингент оказывает помощь гражданскому населению и занимается эвакуацией.
В Кремле отмечали, что Россия работает над возвращением конфликта в Карабахе в русло дипломатии.