При посредничестве российских миротворцев: достигнута договорённость о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Достигнута договорённость между представителями Азербайджана и Нагорного Карабаха о полном прекращении боевых действий, сообщили в Минобороны России. Как отметили в ведомстве, посредничество в этом вопросе оказало командование российского миротворческого контингента. Также сообщается, что представители непризнанной республики и Баку 21 сентября проведут встречу в Евлахе.

В Министерстве обороны России сообщили о достижении договорённости по полному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

«При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий. Реализация указанных договорённостей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Минобороны Азербайджана подтвердили, что антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе будет приостановлена. При этом незаконные формирования сдадут всё вооружение и тяжёлую технику. Кроме того, завтра состоятся переговоры по реинтеграции.

«По предложению администрации президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики», — говорится в заявлении.

В то же время армянский омбудсмен Анаит Манасян заявила, что в результате обстрелов ВС Азербайджана территории Нагорного Карабаха погибли 32 человека и более 200 получили ранения, в том числе среди мирного населения — семь погибших (двое детей) и 35 раненых (13 детей), передаёт ТАСС.

Российские миротворцы эвакуировали более 2 тыс. жителей Карабаха

Наряду с этим в Минобороны РФ сообщили, что российский миротворческий контингент эвакуировал из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха уже более 2 тыс. человек, в том числе 1 тыс. детей.

«В настоящее время в базовом лагере миротворцев, где расположен и медицинский отряд, находится 2261 гражданское лицо, из них 1049 детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что командование РМК находится в тесном контакте на надлежащем уровне с азербайджанской и армянской сторонами, представителями Нагорного Карабаха.

«Обсуждается недопущение кровопролития, соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента», — подчеркнули в МО РФ.

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В ночь на 20 сентября в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения.

Российские дипломаты также напомнили, что Армения в октябре 2022 года и мае 2023-го на саммитах под эгидой Евросоюза признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. Отмечается, что это изменило основополагающие условия, при которых было подписано заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение российского миротворческого контингента.

«Сейчас главное — безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трёхсторонних договорённостей на высшем уровне 2020—2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооружённое противостояние и сделать всё возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха», — говорится в заявлении МИД России.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на упрёки со стороны секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, который обвинил Россию в невыполнении обязательств по защите Нагорного Карабаха.

«Мы не принимаем такие упрёки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана. Де-юре сейчас речь идёт о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории. Поэтому подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными. Ни на чём не основанными», — подчеркнул представитель Кремля.

«Действия Пашиняна стали причиной нового витка конфликта»

Текущая ситуация в Нагорном Карабахе стала следствием подыгрывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна Соединённым Штатам, заявил RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Все его предыдущие действия были направлены на то, чтобы этот конфликт перешёл в новую фазу. Напомню, что три года назад усилиями России военные действия были приостановлены. Российские миротворцы удерживали ситуацию и предотвращали кровопролитие. Первый, кому позвонил Пашинян, — это Блинкен. Попросил помощи у США. До этого, я напомню, были договорённости о проведении совместных военных учений армянских военных сил и американских. Это явно провокация, которая дестабилизировала обстановку в Нагорном Карабахе», — подчеркнул он.

Также парламентарий полагает, что действия властей Еревана согласованы с американцами и направлены на дестабилизацию обстановки в районе и попытки создания конфликта и втягивания в этот конфликт России.

«Мы должны делать всё, чтобы дружественные, братские народы Армении и Азербайджана не пострадали в этой ситуации. Наши миротворцы предпринимают всё, чтобы конфликт не разрастался. Я думаю, что сегодня Москва предпринимает усилия, чтобы конфликт был остановлен и мы продолжили дальнейшую возможность дипломатического решения. Но при такой позиции Пашиняна сделать это будет крайне сложно», — подчеркнул Чепа.

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Как отметил директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов, события в Карабахе являются прямым результатом антироссийской политики Еревана и лично премьера Никола Пашиняна.

«Десятки демонстраций против российской военной базы в Гюмри, поездка супруги Пашиняна на Украину с гуманитарной помощью и совместные учения с американцами не добавили понимания между Ереваном и Москвой. После подписания соглашений в ноябре 2020 года, когда Россия взяла на себя гарантии миротворца и ввела контингент в Карабах после окончания военных действий, Пашинян, следуя соглашениям, должен был заняться делимитацией и демаркацией границ с Азербайджаном. Однако этого не произошло. Более того, Ереван организовывал многочисленные провокации против Баку и российских миротворцев и тут же призывал ОДКБ защитить Армению», — заявил собеседник RT.

По мнению эксперта, Пашинян резко взял курс на сближение с Западом и поиск новых союзников, коими стали Франция и США, оставшиеся не у дел после окончания карабахской войны, когда именно Россия стала основным модератором миротворческого процесса в регионе.

«Отмечу, что как только Россия начала СВО на Украине, Франция и США взяли в оборот аппарат Пашиняна и лоббировали переговорный процесс между Баку и Ереваном на своей территории с целью отстранить Москву от участия в подготовке подписания итогового мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Именно Пашинян заявил о принадлежности Карабаха Азербайджану. Однако провокации Еревана после этого заявления не только не прекратились, но и усилились», — сказал Михайлов.

Он напомнил, что в Армению прибыла якобы миротворческая миссия Совета Европы, состоящая из разведчиков, чья деятельность была направлена против Баку и Москвы. Кроме того, США резко увеличили поддержку НКО в Ереване с целью дискредитации действий России в регионе.