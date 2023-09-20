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Алиев назвал условием остановки операции в Карабахе сдачу оружия армянскими ВС

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская операция в Нагорном Карабахе будет остановлена, если армянские военные сдадут оружие.
Алиев назвал условием остановки операции в Карабахе сдачу оружия армянскими ВС
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

Об этом, как сообщила администрация азербайджанского лидера, он заявил в ходе разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Беседа состоялась по инициативе Вашингтона.

«Глава государства заявил, что антитеррористические мероприятия будут остановлены, если оружие будет сложено и формирования Вооружённых сил Армении будут разоружены», — пишет пресс-служба президента Азербайджана.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. 

В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.

В МИД России заявили, что российский миротворческий контингент оказывает помощь гражданскому населению и занимается эвакуацией.

В Кремле отмечали, что Россия работает над возвращением конфликта в Карабахе в русло дипломатии.

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