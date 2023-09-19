«Ведём контакты со всеми сторонами»: МИД России отреагировал на эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе
- Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
- РИА Новости
- © Айк Арутюнян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RT высказалась об обострении ситуации в Нагорном Карабахе.
«Мы ведём контакты со всеми сторонами, и задача, естественно, не просто призвать, а в практической плоскости сделать так, чтобы не допустить кровопролития и убедить стороны в необходимости соблюдения всех правовых, законодательно закреплённых договорённостей, которые являют собой реальный план, реальную дорожную карту к миру», — сказала представитель МИД.
Она также обратила внимание, что обострение в Нагорном Карабахе произошло на фоне проведения совместных учений Армении и США.
«Я думаю, что это ещё один пример для всех тех, у кого ещё были сомнения относительно того, если появляются США, особенно с намерениями кому-то принести демократию или укрепить свободу в каком-либо регионе, значит, надо ждать беды», — заявила Захарова.
По её словам, не было ещё ни одного конфликта, который Вашингтон бы сумел урегулировать, разрулить или хотя бы минимизировать.
«Вот это тот самый случай. Всё, что необходимо было для того, чтобы в данном регионе начал реализовываться мир, было сделано при посредничестве России. Но, видимо, именно это не давало покоя всем тем, кто никогда и не помышлял о мире в регионе», — отметила Захарова.
Мнение Кремля
В Кремле обеспокоены резкой эскалацией напряжённости и началом боевых действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, приоритетом российской стороны на фоне военной операции Азербайджана является обеспечение безопасности мирного населения Нагорного Карабаха: «Для этого должны быть предприняты все необходимые меры».
«Единственной субстантивной базой являются трёхсторонние документы двухлетней и трёхлетней давности, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном, поэтому мы призываем всех следовать положениям этих документов, и, естественно, принимая во внимание те новые реалии, имеется в виду факт признания армянской стороной территории Азербайджана по состоянию на 1991 год», — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что главное для Москвы — убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов, чтобы они сели за стол переговоров.
Позиция Азербайджана
Днём 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. Баку в качестве целей своих действий назвало обеспечение положений трёхстороннего заявления, пресечение провокаций, разоружение и вывод ВС Армении с этой территории.
По мнению азербайджанской стороны, эти меры являются ответом на подрыв транспорта с азербайджанскими военными, в результате которого есть погибшие и раненые. Подобные факты являются продолжением целенаправленной и планомерной террористической политики Армении, проводимой против Азербайджана.
«В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований Вооружённых сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Мы ещё раз заявляем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели», — говорится в сообщении.
- Жители возле жилого дома в Степанакерте
- РИА Новости
- © Айк Арутюнян
Позднее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в эфире турецкого телеканала TRT заявил, что основные задачи предпринятой операции близки к выполнению.
«Определённые нами ранее военные цели уже нейтрализованы. И далее, как было запланировано, операции продолжатся точечно, в более ограниченном масштабе», — цитирует его ТАСС.
Реакция Армении
МИД Армении осудил действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.
«Помимо этого, атаке предшествовало распространение МИД Азербайджана ложной информации о минировании и диверсионных действиях, что свидетельствует о том, что атака была заранее спланирована и для неё готовилось информационное поле. Мы вновь заявляем, что Вооружённые силы и военная техника Республики Армения не дислоцированы в Нагорном Карабахе, все новости о минировании и диверсионных действиях ложны и сфабрикованы», — говорится в сообщении армянского МИД.
Ереван призвал международных партнёров, членов Совета Безопасности ООН и российский миротворческий контингент предпринять конкретные и однозначные шаги для прекращения агрессии Азербайджана.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе провёл заседание республиканского Совбеза. Он обвинил Азербайджан в стремлении нарушить линию соприкосновения в Нагорном Карабахе и взять под контроль населённые пункты. При этом подчеркнул, что Ереван не должен делать никаких непросчитанных шагов.
«Основная цель этих действий — втягивание Армении в боевые действия… Есть внутренние и внешние силы, которые хотят вовлечь Армению в широкомасштабные боевые действия... Попытки вовлечь Армению в военную эскалацию для нас неприемлемы», — подчеркнул он.
Также глава армянского правительства обсудил ситуацию с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.