«Ведём контакты со всеми сторонами»: МИД России отреагировал на эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе

Москва пытается убедить Баку и Ереван в необходимости соблюдения всех закреплённых ранее договорённостей, нацеленных на установление мира в Нагорном Карабахе. Об этом RT заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва нацелена убедить обе стороны отказаться от силовых методов и вернуться за стол переговоров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RT высказалась об обострении ситуации в Нагорном Карабахе.

«Мы ведём контакты со всеми сторонами, и задача, естественно, не просто призвать, а в практической плоскости сделать так, чтобы не допустить кровопролития и убедить стороны в необходимости соблюдения всех правовых, законодательно закреплённых договорённостей, которые являют собой реальный план, реальную дорожную карту к миру», — сказала представитель МИД.

Она также обратила внимание, что обострение в Нагорном Карабахе произошло на фоне проведения совместных учений Армении и США.

«Я думаю, что это ещё один пример для всех тех, у кого ещё были сомнения относительно того, если появляются США, особенно с намерениями кому-то принести демократию или укрепить свободу в каком-либо регионе, значит, надо ждать беды», — заявила Захарова.

По её словам, не было ещё ни одного конфликта, который Вашингтон бы сумел урегулировать, разрулить или хотя бы минимизировать.

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«Вот это тот самый случай. Всё, что необходимо было для того, чтобы в данном регионе начал реализовываться мир, было сделано при посредничестве России. Но, видимо, именно это не давало покоя всем тем, кто никогда и не помышлял о мире в регионе», — отметила Захарова.

Мнение Кремля

В Кремле обеспокоены резкой эскалацией напряжённости и началом боевых действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, приоритетом российской стороны на фоне военной операции Азербайджана является обеспечение безопасности мирного населения Нагорного Карабаха: «Для этого должны быть предприняты все необходимые меры».

«Единственной субстантивной базой являются трёхсторонние документы двухлетней и трёхлетней давности, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном, поэтому мы призываем всех следовать положениям этих документов, и, естественно, принимая во внимание те новые реалии, имеется в виду факт признания армянской стороной территории Азербайджана по состоянию на 1991 год», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что главное для Москвы — убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов, чтобы они сели за стол переговоров.

Позиция Азербайджана

Днём 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. Баку в качестве целей своих действий назвало обеспечение положений трёхстороннего заявления, пресечение провокаций, разоружение и вывод ВС Армении с этой территории.

По мнению азербайджанской стороны, эти меры являются ответом на подрыв транспорта с азербайджанскими военными, в результате которого есть погибшие и раненые. Подобные факты являются продолжением целенаправленной и планомерной террористической политики Армении, проводимой против Азербайджана.

«В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований Вооружённых сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Мы ещё раз заявляем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели», — говорится в сообщении.

Жители возле жилого дома в Степанакерте

РИА Новости

© Айк Арутюнян

Позднее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в эфире турецкого телеканала TRT заявил, что основные задачи предпринятой операции близки к выполнению.

«Определённые нами ранее военные цели уже нейтрализованы. И далее, как было запланировано, операции продолжатся точечно, в более ограниченном масштабе», — цитирует его ТАСС.

Реакция Армении

МИД Армении осудил действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.

«Помимо этого, атаке предшествовало распространение МИД Азербайджана ложной информации о минировании и диверсионных действиях, что свидетельствует о том, что атака была заранее спланирована и для неё готовилось информационное поле. Мы вновь заявляем, что Вооружённые силы и военная техника Республики Армения не дислоцированы в Нагорном Карабахе, все новости о минировании и диверсионных действиях ложны и сфабрикованы», — говорится в сообщении армянского МИД.

Ереван призвал международных партнёров, членов Совета Безопасности ООН и российский миротворческий контингент предпринять конкретные и однозначные шаги для прекращения агрессии Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе провёл заседание республиканского Совбеза. Он обвинил Азербайджан в стремлении нарушить линию соприкосновения в Нагорном Карабахе и взять под контроль населённые пункты. При этом подчеркнул, что Ереван не должен делать никаких непросчитанных шагов.

«Основная цель этих действий — втягивание Армении в боевые действия… Есть внутренние и внешние силы, которые хотят вовлечь Армению в широкомасштабные боевые действия... Попытки вовлечь Армению в военную эскалацию для нас неприемлемы», — подчеркнул он.

Также глава армянского правительства обсудил ситуацию с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.