«В полном объёме»: в МИД РФ выразили надежду на соблюдение режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном

В МИД РФ заявили, что Москва рассчитывает на соблюдение достигнутой при российском посредничестве договорённости о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. Во внешнеполитическом ведомстве призвали стороны проявить сдержанность и воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта на границе. Тем временем в Кремле заявили, что минувшей ночью состоялся разговор российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин прилагает все усилия для снятия напряжённости на армяно-азербайджанской границе.

В МИД России выразили надежду, что достигнутое в результате российского посредничества соглашение о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе будет соблюдаться.

«Рассчитываем, что достигнутая в результате российского посредничества договорённость о прекращении огня с 09:00 по Москве 13 сентября с. г. будет выполняться в полном объёме», — говорится в сообщении, опубликованном МИД РФ во вторник, 13 сентября.

В ведомстве также призвали стороны воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня, введённый в соответствии с трёхсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Там отметили, что Москва находится в тесном контакте как с Ереваном, так и с Баку. В МИД также подтвердили, что получили обращение армянского руководства с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации в соответствии с имеющимися двусторонними соглашениями и по линии ОДКБ.

«По-прежнему исходим из того, что все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путём, а в части, касающейся пограничных вопросов, — в рамках работы двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России», — заключили в МИД РФ.

В ночь на 13 сентября ситуацию на границе по телефону обсудили Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российский лидер прилагает все усилия по деэскалации конфликта.

«Естественно, здесь трудно переоценить роль РФ, роль лично Путина. Естественно, президент прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряжённости на границе. Эти усилия продолжаются», — сказал Песков в ходе беседы с журналистами.

Он также заявил, что по итогам состоявшегося между Путиным и Пашиняном разговора ведётся работа на экспертном уровне.

РИА Новости

© Михаил Метцель

Обстановка на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь с 12 на 13 сентября. Минобороны Армении заявило, что около полуночи азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям, используя артиллерию, миномёты и беспилотники. Азербайджанская сторона, в свою очередь, утверждает, что армянские войска совершили провокацию на границе между двумя странами. Как говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, ночью диверсионные группы из Армении заминировали территории между позициями азербайджанских военных, а также пути снабжения.

Также на russian.rt.com Главы Минобороны Армении и России обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

В свою очередь, в секретариате ОДКБ заявили, что организована работа по задействованию механизмов объединения для урегулирования ситуации. Вместе с тем в организации отметили необходимость использования исключительно политико-дипломатических методов и договорённостей.

«Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договорённости, закреплённые в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Высоко оцениваем посреднические усилия России в прекращении огня на линии соприкосновения с 09:00 13 сентября», — отмечалось в заявлении.