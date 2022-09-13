Пашинян: потери Армении при обстрелах на границе с Азербайджаном составили 49 человек
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что потери армянской стороны при обстрелах на границе с Азербайджаном составили 49 человек.
- AFP
- © Yevgeny BIYATOV / SPUTNIK
«Наши потери составили 49 человек убитыми», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, эта цифра неокончательная.
Ранее министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили о столкновениях на границе.
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