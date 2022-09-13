Пашинян: потери Армении при обстрелах на границе с Азербайджаном составили 49 человек

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что потери армянской стороны при обстрелах на границе с Азербайджаном составили 49 человек.

AFP

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«Наши потери составили 49 человек убитыми», — приводит его слова РИА Новости. По его словам, эта цифра неокончательная. Ранее министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили о столкновениях на границе.