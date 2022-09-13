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Пашинян: потери Армении при обстрелах на границе с Азербайджаном составили 49 человек

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что потери армянской стороны при обстрелах на границе с Азербайджаном составили 49 человек.
Пашинян: потери Армении при обстрелах на границе с Азербайджаном составили 49 человек
  • AFP
  • © Yevgeny BIYATOV / SPUTNIK

«Наши потери составили 49 человек убитыми», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, эта цифра неокончательная.

Ранее министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили о столкновениях на границе.

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