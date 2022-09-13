Главы Минобороны Армении и России обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Министры обороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Об этом сообщила пресс-служба армянского военного ведомства.

«Глава оборонного ведомства Армении рассказал своему российскому коллеге о ситуации... Сурен Папикян и Сергей Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации», — говорится в тексте.

В ночь на 13 сентября министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили об обострении ситуации на границе.

Так, в Армении заявили, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники.

В Минобороны Азербайджана при этом обвинили армянскую сторону «в масштабной диверсии».

Согласно последним данным СМИ, Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах.