Главы Минобороны Армении и России обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
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Об этом сообщила пресс-служба армянского военного ведомства.
«Глава оборонного ведомства Армении рассказал своему российскому коллеге о ситуации... Сурен Папикян и Сергей Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации», — говорится в тексте.
В ночь на 13 сентября министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили об обострении ситуации на границе.
Так, в Армении заявили, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники.
В Минобороны Азербайджана при этом обвинили армянскую сторону «в масштабной диверсии».
Согласно последним данным СМИ, Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах.