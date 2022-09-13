Trend: Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня

Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах.

Об этом сообщает информагентство Trend со ссылкой на источники.

«Между Азербайджаном и Арменией достигнута договорённость о прекращении огня с 09:00 (08:00 мск) сегодняшнего дня», — сообщило издание.

Уточняется, что с 08:15 мск режим прекращения огня был установлен.

В ночь на 13 сентября министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили об обострении ситуации на границе.

Так, в Армении заявили, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники.

В Минобороны Азербайджана при этом обвинили армянскую сторону «в масштабной диверсии».