Trend: Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня
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Об этом сообщает информагентство Trend со ссылкой на источники.
«Между Азербайджаном и Арменией достигнута договорённость о прекращении огня с 09:00 (08:00 мск) сегодняшнего дня», — сообщило издание.
Уточняется, что с 08:15 мск режим прекращения огня был установлен.
В ночь на 13 сентября министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили об обострении ситуации на границе.
Так, в Армении заявили, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники.
В Минобороны Азербайджана при этом обвинили армянскую сторону «в масштабной диверсии».