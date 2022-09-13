ЕС призывает к прекращению огня на границе Армении и Азербайджана

Европейский союз призывает к прекращению огня на границе Армении и Азербайджана, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Отмечается, что специальный представитель Евросоюза Тойво Клаар отправляется в Армению и Азербайджан, чтобы провести переговоры с лидерами двух стран по деэскалации ситуации на границе.

«В последние часы вдоль армяно-азербайджанской границы произошли серьёзные бои, в результате которых погибли люди. Крайне важно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Все силы должны вернуться на позиции, которые занимали до этой эскалации, и следует полностью соблюдать режим прекращения огня», — отмечается в заявлении.

В ночь на 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники. В Минобороны Азербайджана также сообщили о столкновении на границе с Арменией.

Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянскую сторону «в масштабной диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», в результате которой имеются «потери среди личного состава и ущерб военной инфраструктуре».