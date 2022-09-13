ЕС призывает к прекращению огня на границе Армении и Азербайджана
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Отмечается, что специальный представитель Евросоюза Тойво Клаар отправляется в Армению и Азербайджан, чтобы провести переговоры с лидерами двух стран по деэскалации ситуации на границе.
«В последние часы вдоль армяно-азербайджанской границы произошли серьёзные бои, в результате которых погибли люди. Крайне важно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Все силы должны вернуться на позиции, которые занимали до этой эскалации, и следует полностью соблюдать режим прекращения огня», — отмечается в заявлении.
В ночь на 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники. В Минобороны Азербайджана также сообщили о столкновении на границе с Арменией.
Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянскую сторону «в масштабной диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», в результате которой имеются «потери среди личного состава и ущерб военной инфраструктуре».