МИД Азербайджана назвал вывод ВС Армении из Карабаха единственным путём к миру
- Gettyimages.ru
«Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является полный вывод армянских вооружённых сил из Карабахского региона Азербайджана и роспуск так называемого режима», — говорится в сообщении азербайджанского МИД.
Ранее в Минобороны Армении заявили, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.