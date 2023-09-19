МИД Азербайджана назвал вывод ВС Армении из Карабаха единственным путём к миру

МИД Азербайджана назвал полный вывод армянских войск из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте условиями мира в регионе.

«Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является полный вывод армянских вооружённых сил из Карабахского региона Азербайджана и роспуск так называемого режима», — говорится в сообщении азербайджанского МИД.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.