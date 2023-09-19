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Захарова: Россия встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе

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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.
Захарова: Россия встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе
  • Gettyimages.ru

«Мы глубоко встревожены резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе... российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования», — заявила она.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил Москве, Еревану и Баку на уровне глав стран провести четырёхстороннюю встречу по проблеме Нагорного Карабаха.

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