Захарова: Россия встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.

«Мы глубоко встревожены резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе... российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования», — заявила она.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил Москве, Еревану и Баку на уровне глав стран провести четырёхстороннюю встречу по проблеме Нагорного Карабаха.