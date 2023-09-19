МИД России: Баку сообщил об операции в Карабахе за несколько минут до её начала

Азербайджан сообщил России о проведении «антитеррористических» мероприятий в Карабахе за несколько минут до начала.

Об этом сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«В СМИ распространяются сведения о том, что азербайджанская сторона якобы «заблаговременно» предупредила российских миротворцев о сегодняшней «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», — сообщила она.

Ранее Захарова заявила, что Россия встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.

Москва призвала стороны конфликта незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования.