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МИД России: Баку сообщил об операции в Карабахе за несколько минут до её начала

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Азербайджан сообщил России о проведении «антитеррористических» мероприятий в Карабахе за несколько минут до начала.
МИД России: Баку сообщил об операции в Карабахе за несколько минут до её начала
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«В СМИ распространяются сведения о том, что азербайджанская сторона якобы «заблаговременно» предупредила российских миротворцев о сегодняшней «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», — сообщила она.

Ранее Захарова заявила, что Россия встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.

Москва призвала стороны конфликта незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования.

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