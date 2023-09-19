Пашинян созвал заседание Совбеза Армении на фоне обострения в Карабахе

Армянский премьер-министр Никол Пашинян созвал заседание Совбеза Армении на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает издание Armlur.

Отмечается, что в ходе заседания будут обсуждены широкомасштабные боевые действия в Карабахе.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.

Москва призвала стороны конфликта незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования.