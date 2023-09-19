Пашинян созвал заседание Совбеза Армении на фоне обострения в Карабахе
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает издание Armlur.
Отмечается, что в ходе заседания будут обсуждены широкомасштабные боевые действия в Карабахе.
Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.
Москва призвала стороны конфликта незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования.