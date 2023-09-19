Захарова прокомментировала обострение ситуации в Нагорном Карабахе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RT прокомментировала обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

«Мы, как уже было сказано, ведём контакты со всеми сторонами, и задача, естественно, не просто призвать, а в практической плоскости сделать так, чтобы не допустить кровопролития и убедить стороны в необходимости соблюдения всех правовых, законодательно закреплённых договорённостей, которые являют собой реальный план, реальную дорожную карту к миру», — сказала представитель МИД.

Она также прокомментировала информацию о том, что обострение в Нагорном Карабахе произошло на фоне проведения совместных учений Армении и США.

«Я думаю, что это ещё один пример для всех тех, у кого ещё были сомнения относительно того, если появляются США, особенно с намерениями кому-то принести демократию или укрепить свободу в каком-либо регионе, значит, надо ждать беды», — заявила Захарова.

По её словам, не было ещё ни одного конфликта, который Вашингтон бы сумел «урегулировать, разрулить или минимизировать хотя бы».

«Вот это тот самый случай. Всё, что необходимо было для того, чтобы в данном регионе начал реализовываться мир, было сделано при посредничестве России. Но видимо, именно это не давало покоя всем тем, кто никогда и не помышлял о мире в регионе», — отметила Захарова.

Также представитель МИД добавила, что российские миротворцы добросовестно на протяжении длительного времени реализуют взятые на себя обязательства.

Она отметила, что Россия никогда не оставит в беде дружественные народы.

Ранее Захарова заявила, что Россия встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.