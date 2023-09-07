Разворот на Запад: Минобороны Армении анонсировало совместные с США учения

Минобороны Армении сообщило, что 11 сентября стартуют совместные с американскими военными учения, которые пройдут на территории республики. Манёвры будут посвящены отработке миротворческих операций, уточнили в ведомстве. При этом Ереван не стал посылать своих военнослужащих для участия в учениях ОДКБ «Боевое братство — 2023», которые прошли в Белоруссии. В Кремле уже прокомментировали сообщение об учениях Армении и США, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эта информация «вызывает настороженность» в текущей обстановке. По мнению экспертов, такие шаги — часть курса правительства Никола Пашиняна на сближение Армении с Западом.

Министерство обороны Армении сообщило о проведении с 11 по 20 сентября совместных с США учений на базе ведомственных центров «Зар» и N. Учебный центр подготовки миротворческих сил «Зар» был открыт осенью 2022 года, тогда в церемонии приняли участие глава армянского правительства Никол Пашинян и директор по стратегии, планированию и политике Европейского командования США генерал-майор Даниэль Ласика.

Как уточняется на сайте МО Армении, предстоящие учения называются Eagle Partner 2023, они будут включать в себя «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач». В сообщении отмечается, что цель манёвров — улучшение слаживания формирований, участвующих в миротворческих миссиях, а также повышение готовности армянского подразделения к плановому оцениванию в рамках программы НАТО «Партнёрство во имя мира».

Эти планы уже прокомментировали в Москве. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такая информация «вызывает настороженность» в текущей обстановке.

«Будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», — сказал Песков журналистам.

Весной 2023 года власти Армении анонсировали участие военных республики в совместных учениях с американскими специалистами — по линии Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии и Saber Junction. Нынешнее заявление о совместных учениях на территории Армении появилось на фоне отказа Еревана направить свой контингент для участия в учениях ОДКБ «Боевое братство — 2023», которые прошли с 1 по 6 сентября на территории Белоруссии. Ранее, в январе этого года, Армения отказалась проводить на своей территории запланированные учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2023».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

© Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

«Стратегическая ошибка»

В начале сентября премьер-министр Армении в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что миротворческие силы РФ «не выполняют возложенную на них миссию». Речь идёт о российском контингенте, который должен обеспечивать выполнение Баку и Ереваном условий мирного соглашения 2020 года.

Кроме того, Пашинян назвал ошибкой практически полную ориентацию Армении на Россию в вопросах безопасности.

«Архитектура безопасности Армении на 99,9% была связана с Россией, в том числе и в логике приобретения оружия и боеприпасов. Однако сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии, вооружении и боеприпасах, в этой ситуации понятно, что даже при желании РФ не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении. То есть этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой», — заявил премьер, добавив, что армяне «вкусили горькие плоды» этой ошибки.

Пашинян объяснил, что сейчас страна пытается диверсифицировать свою политику безопасности, в то время как «Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает».

Такая позиция вызвала негативную реакцию Москвы. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, политическая риторика со стороны Еревана с попытками обвинить Москву «неприемлема, потому что бьёт в первую очередь по людям, которым сейчас нужна помощь».

По словам Захаровой, армянскому руководству «надо уметь отвечать за собственные поступки, а не искать бесконечно по каждому поводу виновных».

«Нужно нести собственную ответственность и не переваливать её на кого-либо ещё. В этом есть отличие политика и государственного деятеля от человека проходящего и не думающего о национальных интересах своей страны», — подчеркнула она, выступая на брифинге.

Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе

РИА Новости

© Григорий Сысоев

В свою очередь, Дмитрий Песков отметил, что РФ продолжает играть важную роль в стабилизации ситуации в регионе. «Ниоткуда Россия не уходит и не собирается уходить», — добавил Песков.

По мнению экспертов, действия официального Еревана говорят о стремлении армянского руководства к ослаблению связей с Россией, особенно в оборонной области. Такую точку зрения в беседе с RT высказал первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«По сути, власти Армении уже выразили недоверие к ОДКБ отказом участвовать в учениях блока. Сейчас Ереван предпринимает конкретные шаги, направленные на переориентацию на Запад. В принципе, правительство Пашиняна давно и последовательно следует этому курсу», — считает Затулин.

Несколько иной точки зрения придерживается профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов. По его словам, действия Еревана указывают скорее не на наличие какого-то чёткого курса, а на то, что руководство республики запуталось и не может найти правильные решения.

«Сейчас у Еревана, кроме Москвы, по большому счёту нет соратников и помощников. Именно Россия помогла остановить войну в 2020 году. Попытки найти альтернативу сейчас для Еревана являются непродуманным шагом, который только вызовет дополнительную напряжённость в и так непростой ситуации», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

«Сложившаяся ситуация — удар не только по армянской стороне, но и по долгосрочным интересам России в Закавказье», — считает Константин Затулин.

В свою очередь, Александр Вавилов отметил: «Что касается отношений Москвы и Еревана, то я считаю, что сейчас наблюдается временное отдаление, мосты никто сжигать не будет».