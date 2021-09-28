«Стабильность установлена и поддерживается»: Лавров — о результатах трёхстороннего заявления по Нагорному Карабаху

Глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном. Дипломаты обсудили сотрудничество в торгово-инвестиционной, научно-технологической и гуманитарной областях, а также обменялись мнениями относительно актуальных проблем на международной арене. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров.