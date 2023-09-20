«Военнослужащие погибли»: Минобороны сообщило об обстреле автомобиля с российскими миротворцами в Карабахе

Машину с российскими миротворцами обстреляли в районе населённого пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны РФ. В результате находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. На месте происшествия работают представители следственных органов из России и Азербайджана. Как ранее заявили в министерстве, с начала эскалации в Нагорном Карабахе российские миротворцы эвакуировали 3154 человека, в том числе 1428 детей.

В районе населённого пункта Джанятаг автомобиль с российскими миротворцами обстреляли из стрелкового оружия. Об этом сообщает Минобороны.

В результате военнослужащие, находившиеся в машине, погибли.

«20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населённого пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — сообщили в Минобороны.

На месте происшествия работают представители следственных органов из России и Азербайджана, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее при посредничестве командования дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.

Как отмечали в Минобороны, реализация договорённостей будет осуществляться российским миротворческим контингентом в координации с командованием.

Напомним, что с начала эскалации в Нагорном Карабахе российские миротворцы эвакуировали 3154 человека.

Мирных жителей эвакуировали из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.

«В расположение миротворческого контингента доставлено 3154 человека, из них 1428 детей», — сообщили в ведомстве.

Ситуация в Нагорном Карабахе

В Минобороны Азербайджана подтвердили, что антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе будет приостановлена. Сообщалось, что незаконные формирования сдадут всё вооружение и тяжёлую технику.

«По предложению администрации президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики», — говорится в заявлении.

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19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя.

Как передаёт ТАСС, армянский омбудсмен Анаит Манасян заявила, что в результате обстрелов ВС Азербайджана территории Нагорного Карабаха погибли 32 человека и более 200 получили ранения. При этом погибли семь мирных граждан, в том числе двое детей.

В ночь на 20 сентября в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения.

Российские дипломаты также напомнили, что Армения в октябре 2022 и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, что изменило основополагающие условия, при которых было подписано заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение российского миротворческого контингента.

20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что за сутки операции в Нагорном Карабахе страна достигла всех своих целей и «восстановила свой суверенитет».

«Всего за один день Азербайджан выполнил все поставленные в рамках локальных антитеррористических мер задачи», — сказал он в обращении к нации.

Тем временем депутат парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян заявил о намерении запустить процедуру по отстранению действующего армянского правительства от власти.

«(Мы намерены. — RT) создать национальный комитет, главная цель которого — отстранение от власти этого правительства», — цитирует Сагателяна ТАСС.

Также оппозиция выработала дорожную карту по продвижению отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в рамках которой будет осуществляться процедура его импичмента.

Сейчас в Ереване проходят протесты в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Участники акции требуют в том числе отставки Пашиняна.