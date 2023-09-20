«Военнослужащие погибли»: Минобороны сообщило об обстреле автомобиля с российскими миротворцами в Карабахе
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В районе населённого пункта Джанятаг автомобиль с российскими миротворцами обстреляли из стрелкового оружия. Об этом сообщает Минобороны.
В результате военнослужащие, находившиеся в машине, погибли.
«20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населённого пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», — сообщили в Минобороны.
На месте происшествия работают представители следственных органов из России и Азербайджана, которые выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее при посредничестве командования дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.
Как отмечали в Минобороны, реализация договорённостей будет осуществляться российским миротворческим контингентом в координации с командованием.
Напомним, что с начала эскалации в Нагорном Карабахе российские миротворцы эвакуировали 3154 человека.
Мирных жителей эвакуировали из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.
«В расположение миротворческого контингента доставлено 3154 человека, из них 1428 детей», — сообщили в ведомстве.
Ситуация в Нагорном Карабахе
В Минобороны Азербайджана подтвердили, что антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе будет приостановлена. Сообщалось, что незаконные формирования сдадут всё вооружение и тяжёлую технику.
«По предложению администрации президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики», — говорится в заявлении.
19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя.
Как передаёт ТАСС, армянский омбудсмен Анаит Манасян заявила, что в результате обстрелов ВС Азербайджана территории Нагорного Карабаха погибли 32 человека и более 200 получили ранения. При этом погибли семь мирных граждан, в том числе двое детей.
В ночь на 20 сентября в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения.
Российские дипломаты также напомнили, что Армения в октябре 2022 и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, что изменило основополагающие условия, при которых было подписано заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение российского миротворческого контингента.
20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что за сутки операции в Нагорном Карабахе страна достигла всех своих целей и «восстановила свой суверенитет».
«Всего за один день Азербайджан выполнил все поставленные в рамках локальных антитеррористических мер задачи», — сказал он в обращении к нации.
Тем временем депутат парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян заявил о намерении запустить процедуру по отстранению действующего армянского правительства от власти.
«(Мы намерены. — RT) создать национальный комитет, главная цель которого — отстранение от власти этого правительства», — цитирует Сагателяна ТАСС.
Также оппозиция выработала дорожную карту по продвижению отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в рамках которой будет осуществляться процедура его импичмента.
Сейчас в Ереване проходят протесты в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Участники акции требуют в том числе отставки Пашиняна.