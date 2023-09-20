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Кабмин Армении: Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и армяно-российские отношения, сообщило армянское правительство.
Кабмин Армении: Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Премьер-министр Никол Пашинян провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе», — говорится в заявлении.

Владимир Путин ранее выразил надежду на деэскалацию в Нагорном Карабахе и перевод ситуации в мирное русло. По его словам, российские миротворцы активно работают со сторонами конфликта.

Ранее стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.

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