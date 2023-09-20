Путин выразил надежду на деэскалацию ситуации в Карабахе

Российский президент Владимир Путин выразил надежду на деэскалацию в Нагорном Карабахе и перевод ситуации в мирное русло.

Он отметил, что Россия находится в тесном контакте со сторонами конфликта и властями в Ереване, Степанакерте и Баку.

«Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что достигнута договорённость о приостановлении «антитеррористических» мероприятий в Нагорном Карабахе 20 сентября в 13:00 (12:00 мск).