Путин: российские миротворцы в Карабахе активно работают со сторонами конфликта
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.
«Наши миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлечёнными в этот конфликт», — заявил он.
По его словам, миротворцы делают всё для защиты мирного населения.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.
До этого в оборонном ведомстве сообщали, что командование российского миротворческого контингента обсуждает недопущение кровопролития с представителями Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха.