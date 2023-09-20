Путин: российские миротворцы в Карабахе активно работают со сторонами конфликта

Президент России Владимир Путин заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе активно работают со сторонами конфликта.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.

«Наши миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлечёнными в этот конфликт», — заявил он.

По его словам, миротворцы делают всё для защиты мирного населения.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.

До этого в оборонном ведомстве сообщали, что командование российского миротворческого контингента обсуждает недопущение кровопролития с представителями Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха.