МО России: командование миротворцев обсуждает недопущение кровопролития в Карабахе

Минобороны России сообщило, что командование российского миротворческого контингента обсуждает недопущение кровопролития с представителями Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха.

Отмечается, что миротворцы России в обострившихся условиях продолжают выполнять свои функции и оказывают всю возможную помощь мирным жителям.

По информации оборонного ведомства, в настоящее время в базовом лагере миротворцев, где расположен в том числе медотряд, находится 2261 гражданское лицо, включая 1049 детей.

В министерстве заявили, что командование миротворцев находится в тесном контакте на надлежащем уровне с представителями Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха.

«Обсуждается недопущение кровопролития, соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента», — заявили в Минобороны.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что достигнута договорённость о приостановлении «антитеррористических» мероприятий в Нагорном Карабахе 20 сентября в 13:00 (12:00 мск).

Также о такой договорённости сообщил единый информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики.