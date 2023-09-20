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МО России: командование миротворцев обсуждает недопущение кровопролития в Карабахе

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Минобороны России сообщило, что командование российского миротворческого контингента обсуждает недопущение кровопролития с представителями Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха.
МО России: командование миротворцев обсуждает недопущение кровопролития в Карабахе
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Отмечается, что миротворцы России в обострившихся условиях продолжают выполнять свои функции и оказывают всю возможную помощь мирным жителям.

По информации оборонного ведомства, в настоящее время в базовом лагере миротворцев, где расположен в том числе медотряд, находится 2261 гражданское лицо, включая 1049 детей.

В министерстве заявили, что командование миротворцев находится в тесном контакте на надлежащем уровне с представителями Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха.

«Обсуждается недопущение кровопролития, соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента», — заявили в Минобороны.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что достигнута договорённость о приостановлении «антитеррористических» мероприятий в Нагорном Карабахе 20 сентября в 13:00 (12:00 мск).

Также о такой договорённости сообщил единый информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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