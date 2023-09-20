Алиев: Азербайджан достиг всех целей за сутки операции в Карабахе

За сутки операции в Нагорном Карабахе Азербайджан достиг всех своих целей, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

«Всего за один день Азербайджан выполнил все поставленные в рамках локальных антитеррористических мер задачи», — сказал Алиев в обращении к нации.

Он отметил, что Азербайджан «восстановил свой суверенитет».

Ранее стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя.

В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.