Представители Азербайджана и армян Карабаха начали встречу в Евлахе
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Об этом сообщило РИА Новости.
Как уточнило агентство Sputnik Армения, Степанакерт на переговорах представляет депутат Национального собрания Давид Мелкумян, а азербайджанская сторона представлена депутатом Милли Меджлиса Рамином Мамедовым.
В ходе встречи будут обсуждены в том числе вопросы о реинтеграции, об обеспечении прав и безопасности мирных жителей Карабаха.
Ранее стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.