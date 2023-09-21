Представители Азербайджана и армян Карабаха начали встречу в Евлахе

Представители Азербайджана и армян Нагорного Карабаха начали встречу в Евлахе.

Об этом сообщило РИА Новости.

Как уточнило агентство Sputnik Армения, Степанакерт на переговорах представляет депутат Национального собрания Давид Мелкумян, а азербайджанская сторона представлена депутатом Милли Меджлиса Рамином Мамедовым.

В ходе встречи будут обсуждены в том числе вопросы о реинтеграции, об обеспечении прав и безопасности мирных жителей Карабаха.

Ранее стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.