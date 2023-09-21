Узнать больше

Путин и Алиев обсудили работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин во время беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил дальнейшую работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Путин и Алиев обсудили работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе. Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонный разговор с Алиевым.

20 сентября стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил готовность Армении признать территориальную целостность Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить