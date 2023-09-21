Путин и Алиев обсудили работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Российский лидер Владимир Путин во время беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил дальнейшую работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе. Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонный разговор с Алиевым.

20 сентября стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил готовность Армении признать территориальную целостность Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км.