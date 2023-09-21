Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым
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Об этом сообщили в Кремле.
Отмечается, что российский лидер в разговоре с коллегой указал на важность последовательной реализации достигнутых договорённостей о полном прекращении боевых действий в Карабахе.
Ранее стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.