Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщили в Кремле.

Отмечается, что российский лидер в разговоре с коллегой указал на важность последовательной реализации достигнутых договорённостей о полном прекращении боевых действий в Карабахе.

Ранее стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.