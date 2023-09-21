РИА Новости: задержаны первые подозреваемые в гибели миротворцев в Карабахе
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве.
Также источник заявил, что командира корпуса Вооружённых сил Азербайджана, подчинённые которого виновны в гибели миротворцев, отстранили от обязанностей.
20 сентября в Минобороны России сообщили, что автомобиль с российскими миротворцами обстреляли из стрелкового оружия в Нагорном Карабахе, военнослужащие погибли.
21 сентября азербайджанский президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным принёс извинения в связи с гибелью миротворцев России в Нагорном Карабахе и пообещал провести тщательное расследование.