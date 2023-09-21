РИА Новости: задержаны первые подозреваемые в гибели миротворцев в Карабахе

Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

Также источник заявил, что командира корпуса Вооружённых сил Азербайджана, подчинённые которого виновны в гибели миротворцев, отстранили от обязанностей.

20 сентября в Минобороны России сообщили, что автомобиль с российскими миротворцами обстреляли из стрелкового оружия в Нагорном Карабахе, военнослужащие погибли.

21 сентября азербайджанский президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным принёс извинения в связи с гибелью миротворцев России в Нагорном Карабахе и пообещал провести тщательное расследование.