«Ничего неуязвимого для российского оружия на поле боя нет»: Шойгу заявил об исчерпании военных ресурсов Украины

Военный ресурс Украины почти исчерпан, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности. Он назвал поставки западного оружия Киеву расчисткой рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса, которую партнёры Вашингтона получат за немалые деньги в обмен на ограничения в суверенитете. В то же время министр отметил, что среди представленного на поле боя западного оружия «ничего уникального и неуязвимого» для ВС РФ нет.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Министр высказался по этому вопросу в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.

«Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан», — сказал глава российского оборонного ведомства.

Он добавил, что «под лозунгом поддержки Киева США зачищают военные арсеналы партнёров в разных регионах мира», обещая за это льготные поставки техники западного производства.

«По сути, происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса», — отметил Шойгу. Он добавил, что за новое оружие партнёрам США придётся «заплатить немалые деньги и согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности».

Шойгу привёл в качестве примера Европу, в которой оборонная политика «полностью подчинена интересам Вашингтона».

Наряду с этим министр высказался о поставляемом на Украину вооружении западного производства.

«Хочу ещё раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы», — отметил глава МО.

Он упомянул, что российская сторона располагает данными объективного контроля уничтожения немецких танков, американских бронемашин, британских ракет и других систем вооружения.

Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан

Министр выразил готовность делиться оценками слабых сторон западной техники с партнёрами России. Он также предложил участникам конференции ознакомиться с отдельными образцами трофейного оружия на тематической выставке, развёрнутой в парке «Патриот».

Кроме того, Шойгу высказался о ситуации с боевой подготовкой войск и планированием операций ВСУ. Он отметил, что, в соответствии с заявлениями ряда высокопоставленных представителей НАТО, по западным стандартам обучены свыше 75 тыс. украинских военных.

«Многие из них направлены на передовую, попали в плен, а после детально рассказали о методиках натовской подготовки. В большинстве случаев их отзывы были негативными», — сказал Шойгу.

Помимо прочего, Шойгу обратил внимание на поставки Украине кассетных боеприпасов. Министр напомнил: в прошлом американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением.

«Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет», — заключил он.

Ранее в Пентагоне сообщили, что с начала российской спецоперации на Украине Киев получил более $43 млрд военной помощи. Кроме того, 14 августа был анонсирован новый пакет вооружений для украинской армии в размере $200 млн.

Как следует из публикации Пентагона, в пакет вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot и HIMARS, артиллерийских орудий калибра 155 и 105 мм, 120-мм танковых пушек, ПТРК Javelin и TOW, а также более 12 млн патронов для стрелкового оружия и гранат. В конце июля было также объявлено о пакете помощи в размере $400 млн.

Выступая на XI Московской конференции по международной безопасности, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад, накачивая Украину оружием, существенно увеличивает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.

«Сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта по сдерживанию России и раскола русского мира накачивают Украину всё более современным вооружением, всё больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что Запад игнорирует «отрезвляющие сигналы» России либо грубейшим образом искажает их в пропагандистских целях.