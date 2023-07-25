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Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн

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Глава Госдепа США объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $400 млн.
Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

«В соответствии с полномочиями, переданными мне президентом Байденом, я объявляю о 43-м выделении военной помощи Украине», — сказал он.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на шефа американской дипломатии, в пакет помощи войдут боеприпасы для средств ПВО, бронетехника и средства противотанковой борьбы. 

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о стремлении США и их сателлитов усилить эскалацию конфликта на Украине.

До этого глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью CNN пригрозил продолжить наносить удары по Крымскому мосту.

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