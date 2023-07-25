Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн
- AP
- © Manuel Balce Ceneta
«В соответствии с полномочиями, переданными мне президентом Байденом, я объявляю о 43-м выделении военной помощи Украине», — сказал он.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на шефа американской дипломатии, в пакет помощи войдут боеприпасы для средств ПВО, бронетехника и средства противотанковой борьбы.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о стремлении США и их сателлитов усилить эскалацию конфликта на Украине.
До этого глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью CNN пригрозил продолжить наносить удары по Крымскому мосту.