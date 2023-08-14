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Стано: ЕС предоставил Украине совокупную помощь на €20 млрд с начала СВО

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Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил газете «Известия», что с февраля 2022 года совокупная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд.

Речь идёт как о поставках от отдельных государств объединения, так и от Европейского фонда мира.

«Бесспорным лидером по поставкам вооружений стала Германия», — говорится в статье.

По данным газеты, ФРГ направила Киеву оружия на сумму почти €7,5 млрд.

Также более €1 млрд военных расходов на Украину потратили Польша, Нидерланды, Дания и Швеция.

Ранее французский политик Франсуа Асселино заявил, что спонсирование Украины превращает США в трущобы.

Также в СК России отметили, что до начала спецоперации Украина получила вооружение и боеприпасы от 20 стран.

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