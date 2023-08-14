Стано: ЕС предоставил Украине совокупную помощь на €20 млрд с начала СВО
Речь идёт как о поставках от отдельных государств объединения, так и от Европейского фонда мира.
«Бесспорным лидером по поставкам вооружений стала Германия», — говорится в статье.
По данным газеты, ФРГ направила Киеву оружия на сумму почти €7,5 млрд.
Также более €1 млрд военных расходов на Украину потратили Польша, Нидерланды, Дания и Швеция.
Ранее французский политик Франсуа Асселино заявил, что спонсирование Украины превращает США в трущобы.
Также в СК России отметили, что до начала спецоперации Украина получила вооружение и боеприпасы от 20 стран.