Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан
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«Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан», — сказал он.
Попавший в плен в начале августа в ходе боёв за Старомайорск украинский военный Юрий Романюк ранее заявил, что на Украине уже практически не осталось мужчин, способных вести боевые действия, люди хотят мирно жить с Россией.
По его мнению, толку от того, что Запад даёт оружие Украине, нет.
В июле президент России Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины заканчивается, иссякает.