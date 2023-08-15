Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан

Из предварительных итогов боевых действий следует, что военный ресурс Украины практически исчерпан, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан», — сказал он.

Попавший в плен в начале августа в ходе боёв за Старомайорск украинский военный Юрий Романюк ранее заявил, что на Украине уже практически не осталось мужчин, способных вести боевые действия, люди хотят мирно жить с Россией.

По его мнению, толку от того, что Запад даёт оружие Украине, нет.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины заканчивается, иссякает.