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Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан

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Из предварительных итогов боевых действий следует, что военный ресурс Украины практически исчерпан, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан», — сказал он.

Попавший в плен в начале августа в ходе боёв за Старомайорск украинский военный Юрий Романюк ранее заявил, что на Украине уже практически не осталось мужчин, способных вести боевые действия, люди хотят мирно жить с Россией.

По его мнению, толку от того, что Запад даёт оружие Украине, нет.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что мобилизационный ресурс Украины заканчивается, иссякает.

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