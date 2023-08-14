«Все назначенные объекты поражены»: в МО РФ заявили об успешном ударе по местам производства безэкипажных катеров ВСУ

Российские военные минувшей ночью нанесли удар высокоточным оружием морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. По данным Минобороны, все назначенные цели успешно поражены. На Купянском и Донецком направлениях СВО подразделения ВС РФ за сутки отбили по шесть попыток наступления украинских войск. А в Николаевской области уничтожена батарея зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ.

В Минобороны России заявили о новом ударе высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые ВСУ применяют для террористических атак. Как сообщил официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков, групповой удар был нанесён в ночь на понедельник, 14 августа.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МО уже сообщали о нескольких ударах по объектам, связанным с обслуживанием украинских безэкипажных катеров. Так, 27 июля в ведомстве заявили об ударах по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США. Ещё один удар по местам производства катеров-дронов в районе Одессы был нанесён в ночь на 23 июля.

Обстановка в зоне СВО

Российские войска в зоне СВО продолжают отражать попытки атак ВСУ. По данным МО, на Купянском направлении в результате ударов авиации и артиллерии, а также мужественных действий подразделений группировки войск «Запад» успешно отражено шесть атак и контратак противника в районах населённых пунктов Новосёловское (ЛНР), Першотравневое и Синьковка, а также урочища Маньковка (Харьковская область).

За минувшие сутки ВСУ потеряли здесь до 65 человек, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две польские САУ Krab, самоходную гаубицу «Гвоздика», а также орудия «Мста-Б» и Д-30.

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На Донецком направлении благодаря действиям подразделений Южной группировки войск при поддержке авиации успешно отражено шесть атак ВСУ в районах н. п. Белогоровка (ЛНР), Водяное, Красногоровка и Невельское (ДНР).

Противник потерял в этом секторе до 150 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы — FH-70 производства Великобритании и «Мста-Б». Наряду с этим в районе Авдеевки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении благодаря профессиональным действиям подразделений группировки войск «Центр», а также ударам авиации и артиллерии за сутки отражено две атаки ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР). ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поразили формирования ВСУ в районах н. п. Урожайное и Старомайорское (ДНР). В результате боёв уничтожены до 240 украинских военных, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США и французская САУ CAESAR.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе н. п. Работино (Запорожская область) отразили две атаки противника, а также пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

Украинская сторона потеряла здесь более 50 человек, один танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, гаубицу М777, а также самоходные артиллерийские установки CAESAR и Krab.

На Херсонском направлении в течение суток противник потерял до 30 военнослужащих, три автомобиля и самоходный миномёт Alakran производства Испании.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 152 районах.

В районе н. п. Зелёный Гай в Николаевской области была поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300. Позднее МО опубликовало кадры этого удара.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 28 украинских беспилотников.