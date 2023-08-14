МО России сообщило о ликвидации до 240 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военнослужащие за минувшие сутки ликвидировали порядка 240 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Сообщается, что подразделения группировки войск «Восток» с помощью артиллерии, авиации и тяжёлых огнемётных систем нанесли удар по скоплению ВСУ в населённых пунктах Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

По данным ведомства, также были выведены из строя три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы М777 производства США и самоходная артиллерийская установка CAESAR французского производства.

Ранее Минобороны России заявило об отражении шести атак и контратак украинских войск на Купянском направлении.