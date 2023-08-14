Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ

Ночью войска России нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые ВСУ применяют для терактов, заявило Минобороны России. Все объекты поражены.

РИА Новости