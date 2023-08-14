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Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ

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RT
Ночью войска России нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые ВСУ применяют для терактов, заявило Минобороны России. Все объекты поражены.
Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ
  • РИА Новости

Как подчеркнуло ведомство, цель удара достигнута.

Утром 14 августа мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил в соцсетях о нескольких пожарах в городе.

Перед этим в Одессе были слышны взрывы.

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