Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ
Ночью войска России нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые ВСУ применяют для терактов, заявило Минобороны России. Все объекты поражены.
- РИА Новости
Как подчеркнуло ведомство, цель удара достигнута.
Утром 14 августа мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил в соцсетях о нескольких пожарах в городе.
Перед этим в Одессе были слышны взрывы.
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