Официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли за сутки более 50 военных на Запорожском направлении.

По его словам, в результате действий ВС россии украинская армия потеряла более 50 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства Соединённых Штатов, самоходную артиллерийскую установку CAESAR французского производства и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские разведчики взяли штурмом окопы украинских военнослужащих в районе села Работино на линии фронта в Запорожской области.