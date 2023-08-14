Узнать больше

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 50 военных на Запорожском направлении

Короткая ссылка
Официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли за сутки более 50 военных на Запорожском направлении.
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 50 военных на Запорожском направлении
  • AP
  • © Libkos

По его словам, в результате действий ВС россии украинская армия потеряла более 50 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства Соединённых Штатов, самоходную артиллерийскую установку CAESAR французского производства и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские разведчики взяли штурмом окопы украинских военнослужащих в районе села Работино на линии фронта в Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить