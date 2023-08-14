Рогов: разведчики ВС России взяли штурмом окопы противника в районе Работина
- РИА Новости
Он рассказал РИА Новости, что российские бойцы часть украинских военных ликвидировали, а часть взяли в плен.
«Наши разведчики, застав врага врасплох, провели контратаку в районе Работина на Ореховском направлении», — поделился Рогов.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ потеряли 20 единиц техники и более половины военнослужащих при попытке атаковать населённый пункт Работино.