Рогов: разведчики ВС России взяли штурмом окопы противника в районе Работина

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские разведчики взяли штурмом окопы украинских военнослужащих в районе села Работино на линии фронта в Запорожской области.

РИА Новости