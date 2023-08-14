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Рогов: разведчики ВС России взяли штурмом окопы противника в районе Работина

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские разведчики взяли штурмом окопы украинских военнослужащих в районе села Работино на линии фронта в Запорожской области.
Рогов: разведчики ВС России взяли штурмом окопы противника в районе Работина
  • РИА Новости

Он рассказал РИА Новости, что российские бойцы часть украинских военных ликвидировали, а часть взяли в плен.

«Наши разведчики, застав врага врасплох, провели контратаку в районе Работина на Ореховском направлении», — поделился Рогов.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ потеряли 20 единиц техники и более половины военнослужащих при попытке атаковать населённый пункт Работино.

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