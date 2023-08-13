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Балицкий: ВСУ потеряли 20 единиц техники при атаке на Работино в Запорожской области

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ВСУ потеряли 20 единиц техники и более половины военнослужащих при попытке атаковать населённый пункт Работино в Запорожской области.
Балицкий: ВСУ потеряли 20 единиц техники при атаке на Работино в Запорожской области
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

«Потери противника составили 20 единиц техники, а потеря живой силы составила до 60 процентов личного состава», — написал он в Telegram.

Балицкий отметил, что выдвижение сил противника было обнаружено с помощью радиоперехвата.

Ранее Вооружённые силы России поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии в районе населённого пункта Первомайское в Донецкой Народной Республике.

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