Балицкий: ВСУ потеряли 20 единиц техники при атаке на Работино в Запорожской области
- AP
- © Evgeniy Maloletka
Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.
«Потери противника составили 20 единиц техники, а потеря живой силы составила до 60 процентов личного состава», — написал он в Telegram.
Балицкий отметил, что выдвижение сил противника было обнаружено с помощью радиоперехвата.
Ранее Вооружённые силы России поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии в районе населённого пункта Первомайское в Донецкой Народной Республике.