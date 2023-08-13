Балицкий: ВСУ потеряли 20 единиц техники при атаке на Работино в Запорожской области

ВСУ потеряли 20 единиц техники и более половины военнослужащих при попытке атаковать населённый пункт Работино в Запорожской области.

AP

© Evgeniy Maloletka