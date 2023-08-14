«Нанесли поражение управляемыми боеприпасами»: в группировке ВС РФ «Юг» заявили о серии авиаударов по позициям ВСУ

Истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск «Юг» поразили два пункта временной дислокации ВСУ, заявили в пресс-центре объединения. Кроме того, Су-34 также ударили по складу боеприпасов и двум районам сосредоточения вооружения и военной техники одной из бригад ВСУ. Ещё восемь авиаударов по позициям украинских войск нанесла группировка «Запад».

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские военные нанесли ряд авиаударов по позициям ВСУ.

«Истребители-бомбардировщики Су-34 Южной группировки войск нанесли поражение управляемыми боеприпасами по двум пунктам временной дислокации третьей отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Белая Гора», — сказал он.

Наряду с этим Су-34 также нанесли ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации, складу боеприпасов и двум районам сосредоточения вооружения и военной техники 110-й отдельной механизированной бригады противника в Авдеевке.

Помимо прочего, штурмовая и армейская авиация поразила живую силу и бронетехнику атакующих подразделений ВСУ в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки, Белогоровки, Красногоровки и Спорного.

Тем временем артиллерия группировки при контрбатарейной борьбе уничтожила два украинских 120-мм миномёта с расчётами на боевых позициях вблизи Верхнекаменского и Красногоровки.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Сватовском направлении огнём артиллерии отражены две попытки атаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады ВСУ.

Также на russian.rt.com Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ по Бердянску

По данным российской стороны, противник потерял до десяти человек личного состава, также уничтожена бронированная машина.

Кроме того, при помощи зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» сбит беспилотный летательный аппарат противника в районе н. п. Площанка.

Наряду с этим передовые подразделения, штурмовая и армейская авиация нанесли удар по штурмовым группам 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении.

«Потери противника составили более 60 боевиков, уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина, два автомобиля пикап, а также 120-мм миномёт противника», — уточнил Савчук.

Глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что на Купянском направлении противник провёл шесть контратак с целью восстановить утраченные позиции.

«Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили более взвода живой силы», — заявил он.

Также по теме Hill: продвижение ВС России в районе Купянска станет ударом для Киева на фоне провалов ВСУ Успехи российских войск на Купянском направлении на фоне буксующего контрнаступления ВСУ на других участках фронта могут стать мощным...

Наряду с этим в ходе боевых действий штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели тремя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе н. п. Ольшаны.

По словам Зыбинского, в полосе обороны 1-й танковой армии противник штурмовыми группами 32-й и 44-й отдельных механизированных бригад провёл две атаки на позиции ВС РФ, однако артиллерия группировки поразила ВСУ, противник потерял до взвода живой силы.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия уничтожила самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» в районе балки Шевцов Яр, два миномёта 120-мм в районе н. п. Петропавловка и Стельмаховка.

Помимо прочего, экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-35 и штурмовиков Су-25 группировки «Запад» нанесли восемь авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств подразделений 14-й и 32-й отдельных механизированных бригад и подразделений территориальной обороны в районах н. п. Синьковка и Кисловка.

В Минобороны России также рассказали, что Краснолиманском направлении экипажи самолетов Су-25СМ штурмовой авиации Центрального военного округа (ЦВО) нанесли удары по позициям боевиков.

«Огибая рельеф местности, лётчики вышли на боевой курс и с кабрирования выполнили пуски неуправляемых ракет С-8. Нанеся удар по скоплению живой силы и огневых средств ВСУ, экипажи совершили противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек и ушли на обратный курс», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что для преодоления средств ПВО противника летчики выполняли полет на высоте 50 метров со скоростью до 800 км/ч.