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Hill: продвижение ВС России в районе Купянска станет ударом для Киева на фоне провалов ВСУ

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Успехи российских войск на Купянском направлении на фоне буксующего контрнаступления ВСУ на других участках фронта могут стать мощным ударом по Киеву, который обескуражит западные страны, заявил американской газете The Hill старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.
Hill: продвижение ВС России в районе Купянска станет ударом для Киева на фоне провалов ВСУ
  • РИА Новости

«Если они смогут сделать это в период, пока украинское контрнаступление остаётся в подвешенном состоянии в оборонительной зоне, это станет мощным провалом и, я думаю, очень обескуражит западных сторонников», — сказал он.

С 9 августа из Купянского района Харьковской области эвакуировали более 200 человек.

По последним данным, российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами Вооружённых сил Украины на Купянском направлении.

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