Hill: продвижение ВС России в районе Купянска станет ударом для Киева на фоне провалов ВСУ
- РИА Новости
«Если они смогут сделать это в период, пока украинское контрнаступление остаётся в подвешенном состоянии в оборонительной зоне, это станет мощным провалом и, я думаю, очень обескуражит западных сторонников», — сказал он.
С 9 августа из Купянского района Харьковской области эвакуировали более 200 человек.
По последним данным, российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами Вооружённых сил Украины на Купянском направлении.